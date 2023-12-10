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В свердловском поселке Ис вновь загрызли собаку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в поселке Ис Нижнетуринского городского округа вновь загрызли собаку. Местные жители считают, что это могли быть бродячие или отпущенные на самовыгул домашние псы.
Это уже пятый такой случай. Ранее местное издание «Открытый Лесной» сообщало, что с наступлением холодов волки стали подбираться к населенному пункту и нападать на домашних собак. После гибели четырех «хозяйских» псов охотникам в срочном порядке выдали лицензии на отстрел волков в районе поселка.
Однако сейчас в гибели собаки исовчене стали подозревать большую стаю собак из 10-15 особей, которую они наблюдают последние несколько дней.
Это уже пятый такой случай. Ранее местное издание «Открытый Лесной» сообщало, что с наступлением холодов волки стали подбираться к населенному пункту и нападать на домашних собак. После гибели четырех «хозяйских» псов охотникам в срочном порядке выдали лицензии на отстрел волков в районе поселка.
Однако сейчас в гибели собаки исовчене стали подозревать большую стаю собак из 10-15 особей, которую они наблюдают последние несколько дней.
«В отличие от предыдущих сообщений о растерзанных волками собаках в данном случае труп собаки не был сожран, а брошен на снегу. Это может говорит в пользу версии о стае псов»,
– предполагают в местном издании.
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