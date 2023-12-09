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В Екатеринбурге вновь продлили сроки перекрытия улицы Боевых дружин
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь продлили сроки перекрытия улицы Боевых дружин, где велось строительство дождевой канализации. Рабочие попросили дать им время до конца года.
Речь идет об участке от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции. Специалисты обещают завершить все работы до 31 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объехать зону перекрытия предлагают по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
Напомним, что изначально работы планировали вести с 1 октября по 1 декабря, но потом сроки перекрытия улицы сдвинулись на две недели вперед.
Речь идет об участке от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции. Специалисты обещают завершить все работы до 31 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объехать зону перекрытия предлагают по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
Напомним, что изначально работы планировали вести с 1 октября по 1 декабря, но потом сроки перекрытия улицы сдвинулись на две недели вперед.
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