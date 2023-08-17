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В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Боевых дружин. Там будут специалисты ООО «СЗ "УГМК-сити"» будут строить канализацию.Ограничения будут действовать с 1 октября до 1 декабря 2023 года на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Февральской Революции, сообщили в пресс-службе городской администрации.На движение общественного транспорта перекрытие никак не скажется. А автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.