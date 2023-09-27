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В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия улицы Боевых дружин
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сдвинули сроки закрытия транспорта по участку улицы Боевых дружин – от улицы Октябрьской революции до Февральской революции.
Изначально улицу планировали перекрыть с 1 октября по 1 декабря. Однако сроки сдвинулись на две недели. Теперь движение будет закрыто с 15 октября по 15 декабря.
В пресс-службе мэрии сообщили, что специалисты «УГМК-Сити» оборудуют на этом участке дождевую канализацию.
Закрытый участок предлагается объезжать по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
Изначально улицу планировали перекрыть с 1 октября по 1 декабря. Однако сроки сдвинулись на две недели. Теперь движение будет закрыто с 15 октября по 15 декабря.
В пресс-службе мэрии сообщили, что специалисты «УГМК-Сити» оборудуют на этом участке дождевую канализацию.
Закрытый участок предлагается объезжать по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.
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