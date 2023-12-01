Екатеринбуржцы жалуются на пробки и холод в транспорте





– жалуется горожанка. «Когда мне жить? Утром и вечером одно и то же. Плюс все троллейбусы уезжают вереницей. То есть они все разом в одну сторону едут. Из-за чего либо ловить один из них, либо ждать еще полчаса, когда следующий объявится. Из-за этого их ждешь или 5 минут, или 40. Ладно летом, сейчас это еще в мороз стоять»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы пожаловались на постоянные пробки в городе. Как рассказала «Вечерним ведомостям» одна из местных жительниц, раньше она добиралась до работы минут за 20, но в последние дни у нее на дорогу уходит около часа.Из-за этого на работу екатеринбурженке приходится выходить за полтора часа до смены, а ее коллеге, которая живет еще дальше, минимум за два. В итоге свободное от работы время уходит на ожидание транспорта и стояние в пробках.На работу она уезжает на 37-м троллейбусе, а вернуться домой может на нем же или на 70-м автобусе, но и с ним все не просто. Со слов девушки, он часто забит так, что не всякий раз на нем можно уехать.В самих троллейбусах, по ее словам, очень холодно. Ветер продувает сквозь двери. И сейчас, когда на улице мороз, стоять возле них становится проблематично, так как двигаться практически невозможно.