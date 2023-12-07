Екатеринбуржец пожаловался на долгое ожидание общественного транспорта

приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

«Единственный автобус ждать 37 минут, а может и дольше. Другие вообще не отображаются. А на улице -25. При этом на табличке указаны четыре автобуса с интервалами движения 20 минут по выходным»,