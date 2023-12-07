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Екатеринбуржец пожаловался на долгое ожидание общественного транспорта
Коллаж: Вечерние ведомости (скрины: «Инцидент Екатеринбург»)
Житель Екатеринбурга пожаловался на то, что ему приходится ждать единственный автобус около 40 минут, когда на улице -25 градусов.
Напомним, что другая горожанка сетовала на то, что ей приходится ждать свой троллейбус до 40 минут. При этом в ее случае речь шла об ожидании транспорта в будние дни.
«Единственный автобус ждать 37 минут, а может и дольше. Другие вообще не отображаются. А на улице -25. При этом на табличке указаны четыре автобуса с интервалами движения 20 минут по выходным»,
– приводят слова местного жителя в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, что другая горожанка сетовала на то, что ей приходится ждать свой троллейбус до 40 минут. При этом в ее случае речь шла об ожидании транспорта в будние дни.
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