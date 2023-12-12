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Путин исключил Куйвашева из президиума Госсовета
Фото: Вечерние ведомости
Владимир Путин исключил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из состава президиума Государственного Совета РФ. Указ президента появился на портале правовых актов.
В составе президиума Госсовета свердловский губернатор пробыл чуть больше года. Кроме Евгения Куйвашева из президиума Госсовета исключили еще девять должностных лиц.
Новый состав будут представлять главы различных регионов, один градоначальник и полномочный представители президента в Дальневосточном федеральном округе.
В составе президиума Госсовета свердловский губернатор пробыл чуть больше года. Кроме Евгения Куйвашева из президиума Госсовета исключили еще девять должностных лиц.
Новый состав будут представлять главы различных регионов, один градоначальник и полномочный представители президента в Дальневосточном федеральном округе.
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