Свердловский губернатор вошел в состав президиума Госсовета РФ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева включили в состав президиума Государственного Совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.Помимо Евгения Куйвашева новыми членами президиума Госсовета также стали главы других регионов России, а также полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.Госсовет формирует президент России для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, которые входят в единую систему публичной власти, и для определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства.