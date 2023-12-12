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СК организовал проверку после нападения на жительницу Серова стаи собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серовские следователи организовали проверку после нападения на 19-летнюю местную жительницу стаи бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным ведомства, безнадзорные собаки «причинили пострадавшей укушенные раны ног». По итогам проверки специалисты СК должны будут дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за организацию отлова безнадзорных животных.
Напомним, свердловском поселке Ис Нижнетуринского городского округа загрызли собаку. Местные жители уверены, что это сделали бродячие псы.
По данным ведомства, безнадзорные собаки «причинили пострадавшей укушенные раны ног». По итогам проверки специалисты СК должны будут дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за организацию отлова безнадзорных животных.
Напомним, свердловском поселке Ис Нижнетуринского городского округа загрызли собаку. Местные жители уверены, что это сделали бродячие псы.
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