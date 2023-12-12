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Врачи отказали в назначении препарата для Миши Бахтина из Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На состоявшемся сегодня консилиуме, где должен был решиться вопрос лечения Миши Бахтина, врачи выступили против назначения ребенку препарата для лечения СМА. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила мама мальчика Яна Бахтина.
По его словам, заведующая неврологическим отделением ОДКБ, сказала всем присутствующим на собрании врачам, что никакого дополнительного обследования ребенку не нужно, что все имеющиеся обследования у ребенка дают полную картину по состоянию здоровья и что вопросов к состоянию здоровья на сегодняшний день у Миши нет.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не хотят давать ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребенка «Спинразу».
«Встреча состоялась не в пользу ребенка. Либо губернатор обманул, либо врачи губернатора не во что не ставят. Встреча с врачами на базе ОДКБ состоялась и прошла она не с целью помочь ребенку. Разговор был построен на отказе Мише в лекарстве Рисдиплам»,
– рассказал папа ребенка Дмитрий Бахтин.
По его словам, заведующая неврологическим отделением ОДКБ, сказала всем присутствующим на собрании врачам, что никакого дополнительного обследования ребенку не нужно, что все имеющиеся обследования у ребенка дают полную картину по состоянию здоровья и что вопросов к состоянию здоровья на сегодняшний день у Миши нет.
«Тем не менее, вопрос по лечению Миши не решен, лечение ребенку не назначено. Нам ничего не остается делать, как продолжать борьбу за жизнь Сына. Завтра мы выходим на улицу с обращением к Президенту РФ. Если вопрос не решиться на местном уровне далее я буду выходить к администрации президента и на Красную площадь. Если меня задержат, выйдут Яна с Мишей»,
– заявил Дмитрий Бахтин.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не хотят давать ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребенка «Спинразу».
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