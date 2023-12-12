Врачи отказали в назначении препарата для Миши Бахтина из Екатеринбурга

«Встреча состоялась не в пользу ребенка. Либо губернатор обманул, либо врачи губернатора не во что не ставят. Встреча с врачами на базе ОДКБ состоялась и прошла она не с целью помочь ребенку. Разговор был построен на отказе Мише в лекарстве Рисдиплам»,

– заявил Дмитрий Бахтин.

«Тем не менее, вопрос по лечению Миши не решен, лечение ребенку не назначено. Нам ничего не остается делать, как продолжать борьбу за жизнь Сына. Завтра мы выходим на улицу с обращением к Президенту РФ. Если вопрос не решиться на местном уровне далее я буду выходить к администрации президента и на Красную площадь. Если меня задержат, выйдут Яна с Мишей»,