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Госэкспертиза разрешила строительство завода к недовольству жителей Верхней Салды
Фото: официальный сайт компании «Силарус»
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования не нашла причин отклонять проект строительства кремниевого завода в Верхней Салде. Выпущенный на прошлой неделе приказ ведомства содержит положительное заключение.
Данный приказ расстроил многих жителей Верхней Салды надеявшихся, что государственная экологическая экспертиза защитит их от появления неподалёку от жилых районов города. Проект завода по производству технического кремния продвигает ООО «Силарус», которое расписывает будущее предприятие, как экологически чистое. Ранее кремниевый завод уже пытались поставить в Омске, Новоуральске и Златоусте. Но там жители сумели настоять от отказа от этих хотелок коммерсантов.
Жители Верхней Салды, хоть и расстроены итогами госэкспертизы Росприроднадзора, сдаваться всё же не намерены. Местными экозащитниками была организована независимая экспертиза, которая в проекте ряд опасностей для окружающей среды разглядела, в отличие от госэкспертов. Среди горожан под требованием запретить строительства завода собрано 10 тысяч подписей. Сейчас им дадут ход — направят в госорганы, чтобы дать понять, насколько решительно салдинцы настроены против против производства кремния у них под боком, да ещё на территории, где сейчас обитают краснокнижные растения и птицы. Активисты призывают сограждан писать обращения депутатам с требованиям противостоять нежелательной стройке.
Данный приказ расстроил многих жителей Верхней Салды надеявшихся, что государственная экологическая экспертиза защитит их от появления неподалёку от жилых районов города. Проект завода по производству технического кремния продвигает ООО «Силарус», которое расписывает будущее предприятие, как экологически чистое. Ранее кремниевый завод уже пытались поставить в Омске, Новоуральске и Златоусте. Но там жители сумели настоять от отказа от этих хотелок коммерсантов.
Жители Верхней Салды, хоть и расстроены итогами госэкспертизы Росприроднадзора, сдаваться всё же не намерены. Местными экозащитниками была организована независимая экспертиза, которая в проекте ряд опасностей для окружающей среды разглядела, в отличие от госэкспертов. Среди горожан под требованием запретить строительства завода собрано 10 тысяч подписей. Сейчас им дадут ход — направят в госорганы, чтобы дать понять, насколько решительно салдинцы настроены против против производства кремния у них под боком, да ещё на территории, где сейчас обитают краснокнижные растения и птицы. Активисты призывают сограждан писать обращения депутатам с требованиям противостоять нежелательной стройке.
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