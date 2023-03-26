Жителей Верхней Салды собираются «облагодетельствовать» кремниевым заводом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новое производственное предприятие планируют построить возле Верхней Салды. Проект кремниевого завода уже получил положительное заключение экологической экспертизы.О завершении экологической экспертизы заявила уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Как пишет издание «Правда УрФО», документы обнародованы не были, но на словах Мерзлякова объявила, что центр независимых экспертиз, российский экспертный фонд «ТЕХЭКО» дал положительное заключение проекту строительства завода по производству технического кремния.Разрабатывает данный проект уральская компания «Силарус». В 2021-м году она получила статус резидента особой экономической зоны «Титановая долина» как раз с проектом этого завода. Вот только с местом его строительства у компании не сразу заладилось. Она расписывает плюсы будущего производства, обещает появление более 400 рабочих мест и неплохие зарплаты для работников завода. Но «неразумные» жители уральских городов никак не хотят увидеть в проекте благо для себя и активно противостоят появлению завода. Ранее из-за массовых протестов пришлось отказаться от воплощения проекта в Омске, Новоуральске и Златоусте. Протестуют и жители Верхней Салды. Их не устраивает, что завод построят неподалёку от жилых районов города и смущает, что данные экспертизы не публикуются.Прекрасно понимая, насколько болезненна на Урале проблема экологии, компания «Силарус» пытается выставить себя продвинутой в данном отношении. На её официальном сайте будто бы невзначай разбросаны словосочетания вроде «минимальное образование остатков», есть отдельный раздел «Экология», а раздел «Вопросы и ответы» открывается пунктом «Рафинирование — это доочистка? Безопасна ли она для окружающей среды?» (разумеется, безопасна, если верить сайту). Ну, и конечно, судя по компьютерным картинкам из проекта, завод будет прямо-таки утопать в зелени.