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Потепление на замерзающем Урале ожидается с середины недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Синоптики обнадёжили замерзающих уральцев, что прятать лица под шарфы и по ночам укутываться в два-три одеяла осталось недолго. Потепление ожидается через несколько дней.
Южные ветра, а с ними — и чуть более тёплая погода — должны прийти в Екатеринбург и Свердловскую область к середине начавшейся недели. Уже во вторник днём температура должна подняться до более терпимых -24°, а уже на следующий день, в среду, 13 декабря, на улице должно стать вдвое теплее, чем сейчас. В итоге, к выходным территория области прогреется местами до -10°, что сейчас, в лютые морозы кажется почти летним зноем.
Вместе с тем, как пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, даже с таким значительным потеплением, температура останется ниже нормы на 3-5°. Существенные осадки в течение недели маловероятны.
Южные ветра, а с ними — и чуть более тёплая погода — должны прийти в Екатеринбург и Свердловскую область к середине начавшейся недели. Уже во вторник днём температура должна подняться до более терпимых -24°, а уже на следующий день, в среду, 13 декабря, на улице должно стать вдвое теплее, чем сейчас. В итоге, к выходным территория области прогреется местами до -10°, что сейчас, в лютые морозы кажется почти летним зноем.
Вместе с тем, как пояснила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, даже с таким значительным потеплением, температура останется ниже нормы на 3-5°. Существенные осадки в течение недели маловероятны.
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