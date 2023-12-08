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Аномальные холода на Среднем Урале продолжаются

09.23 Понедельник, 11 декабря 2023
Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первые дни наступающей недели в Свердловской области сохранится аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, после небольшого потепления в выходные, в понедельник столбики термометров снова пойдут вниз. Температура воздуха по ночам опустится до -41…-43°C и до -31…-33°C, а в горах и низинах до -38°C днём. В среду в регионе потеплеет до -15…-17°C.

В понедельник, 11 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -30…-35°C, в горах и низинах -38… -43°C. Днем -27…-32°C, в горах и низинах до -37°C. Ветер неустойчивый слабый

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ночью -30…-32°C, днем -30…-32°C. Ветер неустойчивый слабый

Во вторник, 12 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -32…-37°C, в горах и низинах до -42°C. Днем -21…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.

В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -33…-35°C, днем -23…-25°C. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 13 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -23…-28°C. Днем -15…-20°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -26…-28°C, днем -17…-19°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:45 Жители Сысерти и Белоярки в морозы испытали проблемы с электроэнергией
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11:43 Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
11:12 В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
17:28 Екатеринбуржец пожаловался на долгое ожидание общественного транспорта
17:14 В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration
16:39 Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
16:00 Глава СК заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске
14:44 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Качканаре
13:57 В уральской столице накрыли салон интимных услуг
12:57 В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
12:01 Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
20:33 Комиссия ПЗЗ Екатеринбурга не отдала участки на Шарташе под застройку
20:11 Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
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