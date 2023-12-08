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Аномальные холода на Среднем Урале продолжаются
Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первые дни наступающей недели в Свердловской области сохранится аномально холодная погода. По прогнозам синоптиков, после небольшого потепления в выходные, в понедельник столбики термометров снова пойдут вниз. Температура воздуха по ночам опустится до -41…-43°C и до -31…-33°C, а в горах и низинах до -38°C днём. В среду в регионе потеплеет до -15…-17°C.
В понедельник, 11 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -30…-35°C, в горах и низинах -38… -43°C. Днем -27…-32°C, в горах и низинах до -37°C. Ветер неустойчивый слабый
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ночью -30…-32°C, днем -30…-32°C. Ветер неустойчивый слабый
Во вторник, 12 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -32…-37°C, в горах и низинах до -42°C. Днем -21…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -33…-35°C, днем -23…-25°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 13 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -23…-28°C. Днем -15…-20°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -26…-28°C, днем -17…-19°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 11 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -30…-35°C, в горах и низинах -38… -43°C. Днем -27…-32°C, в горах и низинах до -37°C. Ветер неустойчивый слабый
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Ночью -30…-32°C, днем -30…-32°C. Ветер неустойчивый слабый
Во вторник, 12 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -32…-37°C, в горах и низинах до -42°C. Днем -21…-26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -33…-35°C, днем -23…-25°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 13 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -23…-28°C. Днем -15…-20°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -26…-28°C, днем -17…-19°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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