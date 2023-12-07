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В Екатеринбурге обещают бесперебойную работу общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по поручению его главы создали специальный штаб, который, как заявляется, будет оперативно принимать меры для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы. Там также отметили, что сегодня маршрутах работают 513 автобусов, 106 троллейбусов и 252 трамвая.
Напомним, ранее екатеринбуржцы жаловались на долгое ожидание на остановках и холод в транспорте.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы. Там также отметили, что сегодня маршрутах работают 513 автобусов, 106 троллейбусов и 252 трамвая.
Напомним, ранее екатеринбуржцы жаловались на долгое ожидание на остановках и холод в транспорте.
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