Дом на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге обещают переподключить к горячему водоснабжению до конца года

– написал градоначальник в своем телеграм-канале.

«Сейчас проект близится к завершению. В ходе проведенных работ горячее водоснабжение будет переключено на постоянную схему от камеры, расположенной на улице Военной. Это позволит обеспечить круглогодичную качественную и бесперебойную подачу горячей воды в жилой дом. Как заверяют специалисты, все работы будут выполнены уже до конца текущего года»,