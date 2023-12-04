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Дом на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге обещают переподключить к горячему водоснабжению до конца года
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге дом на улице Патриса Лумумбы, 2, жильцы которого давно страдают от перебоев и заниженной температурой горячей воды, пообещали переподключить к системе водоснабжения до конца года.
Напомним, что в июле прошлого года Собчак раскритиковала главу города Алексея Орлова за отсутствие горячего водоснабжения в этом доме на протяжении года. Мэр пообещал решить проблему и 25 августа в дом подали горячую воду, но это кардинально это ситуацию не изменило. Перебои начались вновь.
Главной проблема в том, что многоэтажка является тупиковой точкой сетей и значительно удалена от теплоисточника. Подача теплоносителя к дому происходит через тепловые сети, находящиеся на балансе ФГБУ «Центрально жилищное коммунальное управление» минобороны РФ. Коммунальные сети расположены на территории закрытого военного городка № 19 и находятся в ветхом состоянии.
Еще одной особенностью коммунальных сетей на данной территории является ввод горячей воды в дом по однотрубной схеме. При отсутствии постоянного водоразбора вода остывает, и в межотопительный сезон возникают перебои с горячим водоснабжением.
Напомним, что в июле прошлого года Собчак раскритиковала главу города Алексея Орлова за отсутствие горячего водоснабжения в этом доме на протяжении года. Мэр пообещал решить проблему и 25 августа в дом подали горячую воду, но это кардинально это ситуацию не изменило. Перебои начались вновь.
Главной проблема в том, что многоэтажка является тупиковой точкой сетей и значительно удалена от теплоисточника. Подача теплоносителя к дому происходит через тепловые сети, находящиеся на балансе ФГБУ «Центрально жилищное коммунальное управление» минобороны РФ. Коммунальные сети расположены на территории закрытого военного городка № 19 и находятся в ветхом состоянии.
Еще одной особенностью коммунальных сетей на данной территории является ввод горячей воды в дом по однотрубной схеме. При отсутствии постоянного водоразбора вода остывает, и в межотопительный сезон возникают перебои с горячим водоснабжением.
«Сейчас проект близится к завершению. В ходе проведенных работ горячее водоснабжение будет переключено на постоянную схему от камеры, расположенной на улице Военной. Это позволит обеспечить круглогодичную качественную и бесперебойную подачу горячей воды в жилой дом. Как заверяют специалисты, все работы будут выполнены уже до конца текущего года»,
– написал градоначальник в своем телеграм-канале.
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