Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга за отсутствие горячей воды на Вторчермете

«Сегодня черная метка отправляется мэру Екатеринбурга. В местной управляющей компании (УК РЭМП УЖСК) отговорки всегда разные, но самая популярная такая: это авария на трубопроводе – нужен ремонт – но ремонт проводить нельзя, потому что не сезон. Жители писали везде и всюду, их футболили. Конечно, дело дошло до суда, и суд обязал «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечить в доме бесперебойную подачу горячей воды. Но воду так и не включили. А в моей любимой «Единой России» сказали, что голосование о капремонте пройдет осенью — то есть горячую воду должны дать к 2024 году. Я заступалась за Екатеринбург, когда на него наезжал со своим бесовством Соловьев, но тут я вынуждена спросить: Алексей Валерьевич Орлов, собираетесь что-нибудь делать или пусть их и дальше кошмарят?» – написала Собчак в своем-телеграм канале.

«Ситуация в жилом доме на Патриса Лумумбы, 2 рассматривалась на комиссии по подготовке объектов жилищного и коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в зимних условиях с участием управляющей, ресурсоснабжающей и балансодержателем объектов коммунальной инфраструктуры. Администрацией города Екатеринбурга предложены технические решения, позволяющие улучшить качество горячего водоснабжения, а в перспективе полностью восстановить его», – добавили в пресс-службе мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за отсутствие горячей воды в жилом доме на улице Патриса Лумумбы, 2 на протяжении года. Жители этого дома ходят по инстанциям ради возвращения коммунального блага, но пока безуспешно.В пресс-службе администрации Екатеринбурга уточнили, что отопление и горячую воду жилому дому дает ТЭЦ «Академическая» через местную насосную станцию. Однако многоэтажка является тупиковой точкой сетей и значительно удалена от теплоисточника. Подача теплоносителя к дому происходит через тепловые сети, находящиеся на балансе ФГБУ «Центрально жилищное коммунальное управление» минобороны РФ. Коммунальные сети расположены на территории закрытого военного городка № 19 и находятся в ветхом состоянии.Еще одной особенностью коммунальных сетей на данной территории является горячей воды в дом по однотрубной схеме. В результате при отсутствии постоянного водоразбора вода остывает. В межотопительный сезон, по данным мэрии, возникают перебои с горячим водоснабжением.Мэрия неоднократно направляла в адрес балансодержателя теплосетей требования о необходимости ремонта сетей, однако требования, как и условия договора по поставке коммунальной услуги нормативного качества, не были выполнены. Тогда администрация рекомендовала «УК РЭМП УЖСК» обратиться в суд с исковым требованием об обеспечении поставки поставщиком теплоносителя нормативного качества. Такое решение принято Арбитражным судом Свердловской области в декабре прошлого года.