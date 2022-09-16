Дом на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге вновь остался без горячей воды
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге дом на улице Патриса Лумумбы, 2, за который ранее заступалась телеведущая Ксения Собчак, вновь остался без горячей воды. Об этом пишет портал URA.RU со ссылкой на местных жителей.
Напомним, что ещё в июле этого года Собчак раскритиковала главу города Алексея Орлова за отсутствие горячего водоснабжения в этом доме на протяжении года. Мэр пообещал решить проблему и 25 августа в дом подали горячую воду.
Однако сейчас жильцы дома вновь остались без теплоснабжения. В «Т Плюс» отсутствие горячей воды объяснили ремонтными работами, которые должны будут продлиться до 30 сентября. В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, жильцам заявили, что проблема связана с низкими параметрами горячего водоснабжения – не циркулирует вода.
В это же время изданию «КП-Екатеринбург» в «ЕТК» заверили, что у них нет ни ограничений, ни прорывов в этом районе. Также в теплосетевой компании отметили, что сети принадлежат 19 военному городку, поэтому по поводу воды нужно обращаться к руководству воинской части. Однако они отправили от себя ремонтную бригаду, чтобы выяснить в чём дело.
Напомним, что ещё в июле этого года Собчак раскритиковала главу города Алексея Орлова за отсутствие горячего водоснабжения в этом доме на протяжении года. Мэр пообещал решить проблему и 25 августа в дом подали горячую воду.
Однако сейчас жильцы дома вновь остались без теплоснабжения. В «Т Плюс» отсутствие горячей воды объяснили ремонтными работами, которые должны будут продлиться до 30 сентября. В управляющей компании «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, жильцам заявили, что проблема связана с низкими параметрами горячего водоснабжения – не циркулирует вода.
В это же время изданию «КП-Екатеринбург» в «ЕТК» заверили, что у них нет ни ограничений, ни прорывов в этом районе. Также в теплосетевой компании отметили, что сети принадлежат 19 военному городку, поэтому по поводу воды нужно обращаться к руководству воинской части. Однако они отправили от себя ремонтную бригаду, чтобы выяснить в чём дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области вновь открываются пункты вакцинации в ТРЦ
16 сентября 2022
16 сентября 2022
На 12 часов задержали летевший из Омска в Екатеринбург самолёт
11 сентября 2022
11 сентября 2022
Продажа здания банка «Нейва» в столице Урала не состоялась
15 сентября 2022
15 сентября 2022