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В Екатеринбурге ищут потерявшегося 73-летнего пенсионера
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 73-летнего Николая Камаева. Он ушел на прогулку 6 декабря и до сих пор не вернулся. Подчеркивается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Пожилой мужчина ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в черный удлиненный пуховик, черную шапку, черные ботинки, синюю шапку и черные перчатки.
Как рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» порталу «Е1». Минувшей ночью мужчина выходил на связь с женой, но не сказал, где находится. Поисковики предполагают, что мужчина сейчас пытается вернуться домой. У него есть Е-карта, поэтому он может передвигаться на транспорте.
Волонтеры рассчитывают, что неравнодушные люди заметят пенсионера и помогут ему вернуться домой.
Всех, кто мог видеть пропавшего, просят звонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52.
В поисках мужчины также участвует полиция.
Тех, кто может знать о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).
Пожилой мужчина ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и карими глазами. Был одет в черный удлиненный пуховик, черную шапку, черные ботинки, синюю шапку и черные перчатки.
Как рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» порталу «Е1». Минувшей ночью мужчина выходил на связь с женой, но не сказал, где находится. Поисковики предполагают, что мужчина сейчас пытается вернуться домой. У него есть Е-карта, поэтому он может передвигаться на транспорте.
Волонтеры рассчитывают, что неравнодушные люди заметят пенсионера и помогут ему вернуться домой.
Всех, кто мог видеть пропавшего, просят звонить по номеру 112 или на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52.
В поисках мужчины также участвует полиция.
«Заявление о розыске пожилого мужчины поступило накануне в отдел полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД.
Тех, кто может знать о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).
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