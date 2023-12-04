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В свердловском Роспотребнадзоре подтвердили вспышку коклюша
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области официально подтвердили вспышку коклюша в Свердловской области. До этого журналисты ссылалась на закрытые данные.
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на санврачей, показатель заболеваемости коклюшем за десять месяцев достиг 26,6 на 100 тысяч человек, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости среднемесячного уровня «доковидного периода» 2015-2019 годов.
В Роспотребнадзоре также заявили, что по каждому проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» сообщало о вспышке коклюша в Свердловской области и Екатеринбурге.
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на санврачей, показатель заболеваемости коклюшем за десять месяцев достиг 26,6 на 100 тысяч человек, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости среднемесячного уровня «доковидного периода» 2015-2019 годов.
В Роспотребнадзоре также заявили, что по каждому проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости» сообщало о вспышке коклюша в Свердловской области и Екатеринбурге.
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