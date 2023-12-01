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В Екатеринбурге зафиксировали всплеск коклюша
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге зафиксировали всплеск заболеваемости коклюшем. По данным информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости», ссылающихся на закрытую статистику, только за ноябрь в уральской столице выявили несколько десятков случаев болезни.
Как сообщает издание, лидером по городу стал Орджоникидзевский район, где за минувший месяц зарегистрировали 108 заболевших. Еще около сотни зафиксировали в Верх-Исетском районе. В Железнодорожном районе за ноябрь – 58 случаев. При этом нормой считается один-два заболевших на поликлинику.
В свердловском Минздраве и региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию официально не комментировали.
Напомним, что ранее информационное агентство сообщало о росте заболеваемости коклюшем в Свердловской области.
Как сообщает издание, лидером по городу стал Орджоникидзевский район, где за минувший месяц зарегистрировали 108 заболевших. Еще около сотни зафиксировали в Верх-Исетском районе. В Железнодорожном районе за ноябрь – 58 случаев. При этом нормой считается один-два заболевших на поликлинику.
В свердловском Минздраве и региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию официально не комментировали.
Напомним, что ранее информационное агентство сообщало о росте заболеваемости коклюшем в Свердловской области.
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