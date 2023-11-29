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Коклюш свирепствует по всей Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коклюшем. Об этом сообщают наши коллеги-журналисты из информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» со ссылкой на анонимных медиков.
На 1285% подскочила заболеваемость коклюшем в Свердловской области. Официальные органы данные сведения не подтверждают (но и не опровергают). Однако, косвенным доказательством обострения ситуации с коклюшем могут служить хотя бы подтверждённые случаи заболевания в нескольких учебных заведениях Екатеринбурга и обнародованные данные о росте заболевания в Каменске-Уральском и других городах области.
По информации, полученной агентством, за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 734 случая по области, что делает её самым неблагополучной по данной инфекции территорией Уральского федерального округа.
Среди причин, приведших к скачку заболевания коклюшем, называют отказ родителей вакцинировать детей и вакцинироваться самим, зачастую — в силу конспирологических страхов. Ставшая в последние годы теория о том, что прививки бесполезны, а то и вредны, серьёзно подрывает показатели и по другим инфекционным и вирусным заболеваниям.
На 1285% подскочила заболеваемость коклюшем в Свердловской области. Официальные органы данные сведения не подтверждают (но и не опровергают). Однако, косвенным доказательством обострения ситуации с коклюшем могут служить хотя бы подтверждённые случаи заболевания в нескольких учебных заведениях Екатеринбурга и обнародованные данные о росте заболевания в Каменске-Уральском и других городах области.
По информации, полученной агентством, за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 734 случая по области, что делает её самым неблагополучной по данной инфекции территорией Уральского федерального округа.
Среди причин, приведших к скачку заболевания коклюшем, называют отказ родителей вакцинировать детей и вакцинироваться самим, зачастую — в силу конспирологических страхов. Ставшая в последние годы теория о том, что прививки бесполезны, а то и вредны, серьёзно подрывает показатели и по другим инфекционным и вирусным заболеваниям.
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Коклюш свирепствует в Каменске-Уральском
29 ноября 2023
29 ноября 2023