Свердловское МЧС объявило предупреждение об аномальном холоде до 10 декабря

– заботятся об уральцах в МЧС.

«Не выходите на мороз без варежек, шапки, шарфа. Одевайте свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Особое внимание уделяйте обуви – тесная обувь, отсутствие стельки, служат основной предпосылкой для обморожений»,