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Свердловское МЧС объявило предупреждение об аномальном холоде до 10 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС по Свердловской области объявили предупреждение об аномально холодной погоде с 6 по 10 декабря. В этот период в регионе ожидается среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов.
Ранее об аномальном холоде предупреждали синоптики.
В связи с этим спасатели рекомендуют уральцам воздерживаться от дальних поездок. Если они неизбежны, то специалисты советуют брать с собой теплые вещи и еду, чтобы не замерзнуть, если потребуется ожидать помощь.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Ранее об аномальном холоде предупреждали синоптики.
В связи с этим спасатели рекомендуют уральцам воздерживаться от дальних поездок. Если они неизбежны, то специалисты советуют брать с собой теплые вещи и еду, чтобы не замерзнуть, если потребуется ожидать помощь.
«Не выходите на мороз без варежек, шапки, шарфа. Одевайте свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Особое внимание уделяйте обуви – тесная обувь, отсутствие стельки, служат основной предпосылкой для обморожений»,
– заботятся об уральцах в МЧС.
Напомним, что при ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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