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В Екатеринбурге схема движения 55-го автобуса изменится с задержкой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге схема движения автобусного маршрута №55, которая должна была измениться с 1 декабря, какое-то время еще будет оставаться прежней. Виной тому ремонтные работы, которые проводятся на пути нового маршрута.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 55-й автобус будет ходить по старому маршруту до тех пор, пока не закончатся работы по модернизации магистральных тепловых сетей на участке улицы Инженерной от дома № 30 до № 21/1.
Вероятно, речь идет о перекрытии на пересечении улиц Черняховского – Инженерной.
По окончанию ремонтных работ в схеме движения должны будут появиться новые участки по улицам Инженерная – Косарева – Грибоедова. Предполагается, то это улучшит транспортное обслуживание жителей домов на улице Косарева и Инженерная и обеспечит безопасность возле школ №105 и №132 и у Центральной городской больницы №20.
Напомним, что 55-й автобус ранее был 5-ым.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 55-й автобус будет ходить по старому маршруту до тех пор, пока не закончатся работы по модернизации магистральных тепловых сетей на участке улицы Инженерной от дома № 30 до № 21/1.
Вероятно, речь идет о перекрытии на пересечении улиц Черняховского – Инженерной.
По окончанию ремонтных работ в схеме движения должны будут появиться новые участки по улицам Инженерная – Косарева – Грибоедова. Предполагается, то это улучшит транспортное обслуживание жителей домов на улице Косарева и Инженерная и обеспечит безопасность возле школ №105 и №132 и у Центральной городской больницы №20.
«Изменение маршрута будет выполнено после окончания работ»,
– подчеркнули в мэрии.
Напомним, что 55-й автобус ранее был 5-ым.
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