В Екатеринбурге на два месяца перекроют перекресток Черняховского – Инженерной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта на участке от дома №40 на пересечении улиц Черняховского – Инженерной до дома №21/1 на Инженерной.Ограничения будут действовать со 2 октября по 2 декабря. Перекрытие связано с модернизацией магистральных теплосетей.Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской.