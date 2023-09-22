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В Екатеринбурге на два месяца перекроют перекресток Черняховского – Инженерной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение транспорта на участке от дома №40 на пересечении улиц Черняховского – Инженерной до дома №21/1 на Инженерной.
Ограничения будут действовать со 2 октября по 2 декабря. Перекрытие связано с модернизацией магистральных теплосетей.
Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской.
Ограничения будут действовать со 2 октября по 2 декабря. Перекрытие связано с модернизацией магистральных теплосетей.
Объезд закрытого участка предусмотрен по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской.
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