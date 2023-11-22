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С 1 декабря в уральской столице 22 автобусных маршрута сменят нумерацию

16.41 Четверг, 30 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже завтра, 1 декабря, в уральской столице 22 автобусных маршрута будут курсировать по городу с новыми номерами. Это последний этап перехода общественного транспорта к сквозной нумерации.

С 1 декабря в уральской столице 22 автобусных маршрута сменят нумерацию


«Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40», – сказали в администрации города.


Узнать под какими номерами и по каким маршрутам теперь ездит транспорт предлагают с помощью телеграм-бота.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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