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С 1 декабря в уральской столице 22 автобусных маршрута сменят нумерацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже завтра, 1 декабря, в уральской столице 22 автобусных маршрута будут курсировать по городу с новыми номерами. Это последний этап перехода общественного транспорта к сквозной нумерации.
Узнать под какими номерами и по каким маршрутам теперь ездит транспорт предлагают с помощью телеграм-бота.
«Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40», – сказали в администрации города.
Узнать под какими номерами и по каким маршрутам теперь ездит транспорт предлагают с помощью телеграм-бота.
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