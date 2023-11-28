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Подходит к концу народное голосование конкурса «Достояние Среднего Урала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
До 1 декабря уходящего года объявлялось народное голосование, определяющее «Достояние Среднего Урала». Вы ещё можете успеть поучаствовать в нём, воспользовавшись «ГосУслугами».
Конкурс «Достояние Среднего Урала» организован Общественной палаты Свердловской области. Он проходит ежегодно, а качестве «жюри» в нём выступают граждане, проживающие в Свердловской области. В этом году им на выбор предложено 15 претендентов на звание «Достояния». Среди них — Уральский народный хор, Городок Чекистов вместе с гостиницей Исеть, природный парк «Оленьи ручьи». Интересно, что выбрать можно не один, а сразу несколько объектов, которые, по вашему мнению, можно считать достоянием региона.
На данный момент, когда до конца голосования остаётся меньше суток, в голосовании приняли участие около 80 тысяч человек. Меньше всего голосов — всего 1,3% — набрал Городок чекистов в Екатеринбурге. Охотнее всего уральцы голосуют за Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Он «забрал» почти 20 процентов голосов.
По итогам конкурса Общественная палата присвоит общественный статус «Достояние Среднего Урала» объектам, набравшим большее число голосов.
Конкурс «Достояние Среднего Урала» организован Общественной палаты Свердловской области. Он проходит ежегодно, а качестве «жюри» в нём выступают граждане, проживающие в Свердловской области. В этом году им на выбор предложено 15 претендентов на звание «Достояния». Среди них — Уральский народный хор, Городок Чекистов вместе с гостиницей Исеть, природный парк «Оленьи ручьи». Интересно, что выбрать можно не один, а сразу несколько объектов, которые, по вашему мнению, можно считать достоянием региона.
На данный момент, когда до конца голосования остаётся меньше суток, в голосовании приняли участие около 80 тысяч человек. Меньше всего голосов — всего 1,3% — набрал Городок чекистов в Екатеринбурге. Охотнее всего уральцы голосуют за Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Он «забрал» почти 20 процентов голосов.
По итогам конкурса Общественная палата присвоит общественный статус «Достояние Среднего Урала» объектам, набравшим большее число голосов.
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