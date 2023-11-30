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В Екатеринбурге начали устанавливать обещанные летом общественные туалеты
Скрин из видео: «Вечерние ведомости»
В Екатеринбурге приступили к установке общественных туалетов, которые обещали установить в центре города еще ко Дню города. Однако сделать этого не получилось из-за того, что у администрации возник спор с подрядчиком.
В результате контракт с компанией «Союзуралопт», выигравшей первый аукцион за 24 миллиона рублей, был расторгнут, и мэрия начала искать подрядчика заново. Повторный аукцион выиграла компания «МК Групп» из Уфы. Она согласилась поставить восемь туалетов за 30,8 миллиона рублей. Установить их уфимская компания обещала как раз до конца ноября.
К слову, администрация Уфы тоже заказала в этом году уличные туалеты у «МК Групп» – в башкирской столице они вышли чуть дешевле, там городской бюджет заплатил за пять туалетов 14,9 млн рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, две кабине установили в Историческом сквере, еще одну рядом с 9-й гимназией. Также в ближайшее время туалеты хотят разместить на пересечении улиц Малышева и Горького, у Театра Драмы, у ККТ «Космос» и возле на Вайнера, 12.
В результате контракт с компанией «Союзуралопт», выигравшей первый аукцион за 24 миллиона рублей, был расторгнут, и мэрия начала искать подрядчика заново. Повторный аукцион выиграла компания «МК Групп» из Уфы. Она согласилась поставить восемь туалетов за 30,8 миллиона рублей. Установить их уфимская компания обещала как раз до конца ноября.
К слову, администрация Уфы тоже заказала в этом году уличные туалеты у «МК Групп» – в башкирской столице они вышли чуть дешевле, там городской бюджет заплатил за пять туалетов 14,9 млн рублей.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, две кабине установили в Историческом сквере, еще одну рядом с 9-й гимназией. Также в ближайшее время туалеты хотят разместить на пересечении улиц Малышева и Горького, у Театра Драмы, у ККТ «Космос» и возле на Вайнера, 12.
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