Бастрыкин потребовал доклад о смерти 11-месячной девочки в Лесном

– сообщили в Следкоме.

«В настоящее время в СЭЦ СК России назначена комиссионная судебная экспертиза в целях выяснения того, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь, в ходе которой также будет проведено повторное гистологическое исследование»,