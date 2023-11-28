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Бастрыкин потребовал доклад о смерти 11-месячной девочки в Лесном
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти 11-месячной малышки в Лесном. Мать девочки винит в смерти дочери сотрудников стационара.
После ее гибели следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).
Известно, что отец девочки настаивает на проведении эксгумации тела девочки для дополнительного анализа и отбора образцов.
Малышка умерла 2 августа 2023 года. Об этом мама девочки рассказывала в сентябре в телеграм-канале «В Лесном».
По ее словам, 31 июля она обращалась к дежурному врачу Детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Медработник объяснил это резекцией зубов. Вечером того же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. У девочки взяли анализы и оставили на ночь в стационаре, не назначив какого-либо лечения. За ночь ребенку стало хуже, и утром малышку перевели в реанимацию. Через день она скончалась.
После ее гибели следственными органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).
«В настоящее время в СЭЦ СК России назначена комиссионная судебная экспертиза в целях выяснения того, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь, в ходе которой также будет проведено повторное гистологическое исследование»,
– сообщили в Следкоме.
Известно, что отец девочки настаивает на проведении эксгумации тела девочки для дополнительного анализа и отбора образцов.
Малышка умерла 2 августа 2023 года. Об этом мама девочки рассказывала в сентябре в телеграм-канале «В Лесном».
По ее словам, 31 июля она обращалась к дежурному врачу Детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и отдышку у дочери. Медработник объяснил это резекцией зубов. Вечером того же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. У девочки взяли анализы и оставили на ночь в стационаре, не назначив какого-либо лечения. За ночь ребенку стало хуже, и утром малышку перевели в реанимацию. Через день она скончалась.
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