Коклюш свирепствует в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместитель начальника каменск-уральского ТО «Роспотребнадзор» Альягуль Чарипова обнародовала информацию о том, что в уральском городе заметно выросло количество заболеваний коклюшем. В текущем месяце болезнь была диагностирована у 21 маленького горожанина.Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция. Она очень заразна, а особенно подвержены заболеванию ею дети, а для самых маленьких она крайне опасна. Один из главных симптомов коклюша — сильный спазматический кашель. Заметив рост числа заболевших, эпидемиологи Каменска-Уральского рекомендовали врачам обследовать на коклюш всех длительно кашляющих детей, а в тех школах и детсадах, где был больной, проводить четырехкратное проветривание и кварцевание, — сообщает пресс-служба администрации города.Но коклюш — не самая главная напасть. Хуже того, в Каменске-Уральском растёт число заболевших «короной». По словам Альягуль Чариповов, уже 438 случаев заболеваемости COVID-19 зарегистрировали с конца октября по городу и району. Есть случаи очаговой инфекции на предприятиях.