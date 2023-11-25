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В Ельцин Центре пройдёт Неделя (не)видимой инвалидности
Фото: Вечерние Ведомости
Презентациями книг, спектаклями, лекциями психологов поддержит Ельцин Центр людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Подобные болезни иносказательно называют «невидимой инвалидностью».
Неделя (не)видимой инвалидности начнётся в Ельцин Центре со вторника, 5 декабря. Вечером этого дня в Образовательном центре небоскрёба пройдёт публичное обсуждение проблем людей страдающих диабетом, артрозами, онкологией, эпилепсией, острыми психическими состояниями и другими заболеваниями, которые не всегда заметны посторонним, но и носителю не дают так просто от себя избавиться. В качестве спикеров на паблик-ток «Неочевидное: как живут люди с хроническими болезнями» заявлены писательница Егана Джаббарова, журналистка Екатерина Бормотова, менеджер культурных проектов Дарья Маликова, турист Максим Махмутов. Но свои «пять строчек» сможет вставить любой желающий из аудитории.
В последующие четыре дня Неделя (не)видимой инвалидности вместит в себя презентацию книги «Поговорим о диагнозе рак груди», документальный пластический спектакль «15 172», встречу с психологами Ольгой Сирык-Саволковой и Юлией Аюповой, которые расскажут о трудностях коммуникации между больными и их родственниками. Подробнее с программой Недели можно ознакомиться на официальном сайте Ельцин Центра.
Неделя (не)видимой инвалидности начнётся в Ельцин Центре со вторника, 5 декабря. Вечером этого дня в Образовательном центре небоскрёба пройдёт публичное обсуждение проблем людей страдающих диабетом, артрозами, онкологией, эпилепсией, острыми психическими состояниями и другими заболеваниями, которые не всегда заметны посторонним, но и носителю не дают так просто от себя избавиться. В качестве спикеров на паблик-ток «Неочевидное: как живут люди с хроническими болезнями» заявлены писательница Егана Джаббарова, журналистка Екатерина Бормотова, менеджер культурных проектов Дарья Маликова, турист Максим Махмутов. Но свои «пять строчек» сможет вставить любой желающий из аудитории.
В последующие четыре дня Неделя (не)видимой инвалидности вместит в себя презентацию книги «Поговорим о диагнозе рак груди», документальный пластический спектакль «15 172», встречу с психологами Ольгой Сирык-Саволковой и Юлией Аюповой, которые расскажут о трудностях коммуникации между больными и их родственниками. Подробнее с программой Недели можно ознакомиться на официальном сайте Ельцин Центра.
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