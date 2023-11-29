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В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура обязала администрацию города выплатить моральную компенсацию 15-летнему мальчику, который в ноябре прошлого года поскользнулся и сильно ударился головой на пешеходном переходе напротив школы №55.
Медики диагностировали школьнику рассечение теменной области головы.
Выступая в интересах подростка, прокуратура направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу юноши 50 тысяч рублей.
Мэрия была не согласна с решением суди и пыталась обжаловать его в Свердловском областном суде. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменений.
«В связи с бездействием администрации по контролю за исполнением подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию дорожного полотна, тротуара для движения пешеходов, ненадлежащим исполнением обязательств МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-сервис", подростком была получена травма»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Медики диагностировали школьнику рассечение теменной области головы.
Выступая в интересах подростка, прокуратура направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу юноши 50 тысяч рублей.
Мэрия была не согласна с решением суди и пыталась обжаловать его в Свердловском областном суде. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменений.
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