В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В связи с бездействием администрации по контролю за исполнением подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию дорожного полотна, тротуара для движения пешеходов, ненадлежащим исполнением обязательств МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-сервис", подростком была получена травма»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прокуратура обязала администрацию города выплатить моральную компенсацию 15-летнему мальчику, который в ноябре прошлого года поскользнулся и сильно ударился головой на пешеходном переходе напротив школы №55.Медики диагностировали школьнику рассечение теменной области головы.Выступая в интересах подростка, прокуратура направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу юноши 50 тысяч рублей.Мэрия была не согласна с решением суди и пыталась обжаловать его в Свердловском областном суде. Но там решение суда первой инстанции оставили без изменений.