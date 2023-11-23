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Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде и гололедице, которые ожидаются в четверг. Также завтра, 30 ноября, синоптики прогнозируют снег.
Напомним, что сегодня из-за гололедицы на ЕКАД произошла массовая авария с участием порядка 40 машин. В результате происшествия пострадали 12 человек.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
Напомним, что сегодня из-за гололедицы на ЕКАД произошла массовая авария с участием порядка 40 машин. В результате происшествия пострадали 12 человек.
«При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки»,
– просят в МЧС.
При ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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Свердловские спасатели предупредили о ледяном дожде
29 ноября 2023
29 ноября 2023