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В Екатеринбурге заслуженного тренера по настольному теннису приговорили к двум годам колонии
Фото: It's My City
В Екатеринбурге 85-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева, которого необоснованно, по мнению множества людей, обвинили в педофилии, приговорили к двум годам колонии строгого режима.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 11-летней воспитанницы. Суд также постановил взыскать с Ражева в пользу семьи девочки 150 тысяч рублей.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды – Ражев не допустил ребенка до занятий без медицинской справки.
Прокуратура во время прений сторон запросила для 85-летнего тренера семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защита попросила оправдать Николая Ражева, приводя суду доказательства того, что показания девочки опровергаются материалами дела, а то, о чем она говорит, физически не могло произойти.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера виновным в педофилии на основании слов его 11-летней воспитанницы. Суд также постановил взыскать с Ражева в пользу семьи девочки 150 тысяч рублей.
«Николай Александрович не виноват, и приговор будет обжалован. Будем добиваться, чтобы его оправдали полностью»,
– сообщила «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Бузуева.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды – Ражев не допустил ребенка до занятий без медицинской справки.
Прокуратура во время прений сторон запросила для 85-летнего тренера семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защита попросила оправдать Николая Ражева, приводя суду доказательства того, что показания девочки опровергаются материалами дела, а то, о чем она говорит, физически не могло произойти.
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