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Прокуратура потребовала ужесточить приговор екатеринбургскому тренеру Николаю Ражеву
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура потребовала ужесточить приговор екатеринбургскому 85-летнему тренеру Николаю Ражеву. В своей апелляционной жалобе надзорное ведомство просит назначить Ражеву 7 лет колонии строгого режима. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала адвокат Юлия Бузуева.
Ранее Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил Николая Ражева, заслуженного тренера по настольному теннису, к 2 годам строгого режима по делу о педофилии. По версии следствия, Ражев допустил сексуальные действия насильственного характера по отношению к своей 11-летней воспитаннице. Защита утверждает, что девочка оговорила тренера после того, как тот выгнал ее с тренировки за плохое поведение.
Адвокат также добавила, что состояние здоровья Ражева ухудшается – вчера супруга тренера была на часовом свидании с ним, и весь час, по ее словам, у 85-летнего мужчины не останавливалась кровь из носа, в крови вымокли все платочки. С каждым днем кровь становится остановит все сложнее, добавила Бузуева.
Напомним, Николая Ражева из-за высокого давления и постоянных кровотечений перевели из СИЗО в тюремную больницу ещё 4 октября.
Ранее Чкаловский суд Екатеринбурга приговорил Николая Ражева, заслуженного тренера по настольному теннису, к 2 годам строгого режима по делу о педофилии. По версии следствия, Ражев допустил сексуальные действия насильственного характера по отношению к своей 11-летней воспитаннице. Защита утверждает, что девочка оговорила тренера после того, как тот выгнал ее с тренировки за плохое поведение.
Адвокат также добавила, что состояние здоровья Ражева ухудшается – вчера супруга тренера была на часовом свидании с ним, и весь час, по ее словам, у 85-летнего мужчины не останавливалась кровь из носа, в крови вымокли все платочки. С каждым днем кровь становится остановит все сложнее, добавила Бузуева.
Напомним, Николая Ражева из-за высокого давления и постоянных кровотечений перевели из СИЗО в тюремную больницу ещё 4 октября.
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