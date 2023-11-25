Уральцы чаще стали отдыхать в Красноярском крае





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Борясь за звание столицы Сибири, Красноярск сделал упор на развитие предприятий общественного питания с традиционной кухней. И МТС готова помочь этому городу в обретении своей аутентичности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В список самых популярных туристических направлений из уральской столицы вошел Красноярский край. Только за последние десять месяцев количество поездок выросло на 15%.Такие сведения приводят специалисты сервиса бронирования отелей МТС Travel, изучившие турпоток из Свердловской области в 2023 году. По их данным, обязательной частью программы уральцев стал гастрономический туризм – посещение кафе и ресторанов с сибирской кухней.По его словам, для удобства гостей в их цифровой экосистеме появился гид по гастрономическим достопримечательностям и особенностям локальной сибирской кухни. Путешественники, прибывающие в Красноярск, получают приветственное SMS со ссылкой на онлайн-путеводитель, который знакомит с продуктами и блюдами, составляющими основу современной аутентичной кухни Сибири.Например, он может посоветовать попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и рассказать в каких ресторанах города это лучше всего сделать. Также гид может порекомендовать вкусные сувениры или научить выбирать продукты на местных рынках и ориентироваться в меню сибирских завтраков.