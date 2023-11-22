В пруде Режа обнаружили мазут





– говорится в сообщении свердловской прокуратуры. «В ходе надзорных мероприятий на земельном участке неразграниченной формы собственности в Реже в районе улицы Объездной выявлен загрязненный мазутом пруд-отстойник»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Росприроднадзора обнаружили в пруду Режа мазут.Сейчас ведомство намерено принять меры, которые могли бы снизить ущерб, причиненный окружающей среде, а также выявить причастных к загрязнению.