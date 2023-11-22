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В пруде Режа обнаружили мазут
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Свердловской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Росприроднадзора обнаружили в пруду Режа мазут.
Сейчас ведомство намерено принять меры, которые могли бы снизить ущерб, причиненный окружающей среде, а также выявить причастных к загрязнению.
«В ходе надзорных мероприятий на земельном участке неразграниченной формы собственности в Реже в районе улицы Объездной выявлен загрязненный мазутом пруд-отстойник»,
– говорится в сообщении свердловской прокуратуры.
Сейчас ведомство намерено принять меры, которые могли бы снизить ущерб, причиненный окружающей среде, а также выявить причастных к загрязнению.
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