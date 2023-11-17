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Начало недели в Свердловской области будет тёплым
Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первые три дня наступающей недели погода в Свердловской области существенно не изменится. По прогнозам синоптиков уральского Гидрометцентра, по ночам на большей части региона будет от -1°C до -8°C, и только на крайнем севере области до -16°C. Днем по-прежнему будет около 0°C, а на севере от -7 до -12°C.
В понедельник, 27 ноября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, на юге с дождем), днем переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на севере небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. Ночью -1…-6°C, на севере до -11°C, на крайнем севере до -16°C. Днем -2…+3°C, на севере -7°C, на крайнем севере -10°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки (мокрый снег, временами с дождем), днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем 0…-2°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 28 ноября, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, на севере до -12°C. Днем -4…+1°C, на севере до -9°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В среду, 29 ноября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, на севере до -11°C. Днем 0…-5°C, на севере -8°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 27 ноября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, на юге с дождем), днем переменная облачность, преимущественно без осадков, местами на севере небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица, ночью и утром местами туман. Ночью -1…-6°C, на севере до -11°C, на крайнем севере до -16°C. Днем -2…+3°C, на севере -7°C, на крайнем севере -10°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, небольшие осадки (мокрый снег, временами с дождем), днем переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-3°C, днем 0…-2°C. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 28 ноября, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -2…-7°C, на севере до -12°C. Днем -4…+1°C, на севере до -9°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В среду, 29 ноября, в области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -3…-8°C, на севере до -11°C. Днем 0…-5°C, на севере -8°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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