Резинка на шее едва не погубила екатеринбургскую дворняжку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Историей екатеринбургской собачки Милы поделилась сеть екатеринбургских ветклиник «ЗооДоктор». Животное чуть не погибло из-за чьей-то злой шутки, но беда помогла Миле обрести дом.В филиал «ЗооДоктора» на улице Миномётчиков, 30 (Железнодорожный административный район Екатеринбурга) Мила попала с ужасающей раной на шее. При беглом взгляде казалось даже, что собаке кто-то пытался отрезать голову. Но выяснилось, что собачке не повезло встретиться с каким-то «комиком», который почему-то нашёл очень забавным натянуть на шею собаки резинку, да так и отпустить бегать. За месяц тугое «ожерелье» врезалось в кожу животного так сильно, что образовалась открытая рана, а попавшие внутрь микробы усугубили дело. Если бы не нашёлся добрый человек, который принёс собаку к врачам, Мила бы погибла от заражения крови, а то и сгнила бы заживо.Лечением бездомной дворняжки занималась ветеринар Александра Сорокина. Она срезала с шеи собаки резинку, обработала рану и прописала животному курс антибиотиков. В родной двор, где Мила жила под открытым небом, под присмотром местных жителей (как оказалось, недостаточным) собаке возвращаться не пришлось. Пока рана заживала, ей нашли кров, в котором её с радостью приняли заботливые люди.