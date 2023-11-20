В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На перроне железнодорожного вокзала столицы Урала маленькие екатеринбуржцы встретили поезд Деда Мороза. Поезд украшен новогодними звёздами и огнями."«Поезд Деда Мороза» – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД», 11 ноября. Поездка продлится 64 дня и завершится в канун Старого Нового года в Великом Устюге. За это время поезд проедет более 32 тыс. км, чтобы Дед Мороз посетил более 80 городов и подарил новогоднюю сказку тем, кто не может отправиться к нему в гости в Великий Устюг", – сообщали ранее в РЖД.Известно, что поезд пробудет в Екатеринбурге только несколько часов, сегодня, 25 ноября, в 21.00 состав поедет радовать других детей.