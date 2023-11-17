Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Когда возле свердловского села Большая Грязнуха началась добыча песка, местные жители сразу предчувствовали нехорошее. Беда не заставила себя ждать — работы на песчаном карьере привели к губительным изменениям в окружающей среде.Жители Большой Грязнухи заметили, что с началом работ по добыче песка, частично высох ближайший водоём, полностью пересохли несколько лесных родников, а плодородные земли оказались испорчены. Кроме того, в самом селе стало трудно дышать от пыли, разносящейся с карьера и от грузовиков, которые снуют туда-сюда через населённый пункт по пути с карьера и на карьер.К сожалению, обращения сельчан в местные инстанции не были замечены. Какая-то надежда на исправление ситуации появилась сейчас, когда жители Большой Грязнухи дозвонились на телефонную линию Информационного центра СК России с жалобами на нарушение их прав и на загрязнение окружающей среды. Сегодня стало известно, что из центрального аппарата ведомства было спущено распоряжение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову проверить изложенные сельчанами факты. Как рапортует областное управление Следственного комитета, процессуальная проверка начата.