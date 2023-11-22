В Ачитском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку





– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области. «В рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры несанкционированная свалка ликвидирована»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ачитском районе Свердловской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов в селе Афанасьевское, площадь которой составляла практически 775 квадратных метров.Так как земельный участок, на котором находилась свалка, относится к государственным неразграниченным землям и не был сдан в аренду или предоставлен кому-либо в пользование, обязанность устранять нарушение лежала на администрации Ачитского городского округа. В связи с этим прокуратура через суд обязала администрацию устранить свалку.