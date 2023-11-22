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В Ачитском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку
Фото: Вечерние ведомости
В Ачитском районе Свердловской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов в селе Афанасьевское, площадь которой составляла практически 775 квадратных метров.
Так как земельный участок, на котором находилась свалка, относится к государственным неразграниченным землям и не был сдан в аренду или предоставлен кому-либо в пользование, обязанность устранять нарушение лежала на администрации Ачитского городского округа. В связи с этим прокуратура через суд обязала администрацию устранить свалку.
Так как земельный участок, на котором находилась свалка, относится к государственным неразграниченным землям и не был сдан в аренду или предоставлен кому-либо в пользование, обязанность устранять нарушение лежала на администрации Ачитского городского округа. В связи с этим прокуратура через суд обязала администрацию устранить свалку.
«В рамках исполнения решения суда по иску прокуратуры несанкционированная свалка ликвидирована»,
– говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
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