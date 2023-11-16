Экс-мэр Чернецкий назвал главные проблемы сохранения домов-памятников в Екатеринбурге





приводят слова политика в It's My City. «В первую очередь та общественность, которая понимает эти вещи, ей надо сильнее бить тревогу. Обыватель не понимает этих вещей, поэтому здесь высокая ответственность лежит на общественниках»,





– считает Аркадий Чернецкий. «У нас в Свердловской области было 55 памятников, сейчас их более 700. Мы 30 лет страдаем по этому поводу, в списке есть вещи, которые не представляли исторической ценности, а есть действительно памятники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий озвучил главные проблемы сохранения объектов культурного наследия в городе. По его мнению, дело в том, что зданий очень много и общественники, защищающие ценные объекты, стараются недостаточно.Он также заявил, что стоит уволить сотрудников управления охраны, которые не выполняют свою работу.С его слов, еще одна сопутствующая при сносе проблема – это большое количество памятников архитектуры, которые на самом деле не представляют исторической ценности. На его взгляд, на фоне малозначимых объектов вспыхивают дискуссии, а когда дело доходит до серьезных вопросов, всем надоедает этим заниматься.