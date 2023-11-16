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Экс-мэр Чернецкий назвал главные проблемы сохранения домов-памятников в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий озвучил главные проблемы сохранения объектов культурного наследия в городе. По его мнению, дело в том, что зданий очень много и общественники, защищающие ценные объекты, стараются недостаточно.
Он также заявил, что стоит уволить сотрудников управления охраны, которые не выполняют свою работу.
С его слов, еще одна сопутствующая при сносе проблема – это большое количество памятников архитектуры, которые на самом деле не представляют исторической ценности. На его взгляд, на фоне малозначимых объектов вспыхивают дискуссии, а когда дело доходит до серьезных вопросов, всем надоедает этим заниматься.
«В первую очередь та общественность, которая понимает эти вещи, ей надо сильнее бить тревогу. Обыватель не понимает этих вещей, поэтому здесь высокая ответственность лежит на общественниках»,
– приводят слова политика в It's My City.
Он также заявил, что стоит уволить сотрудников управления охраны, которые не выполняют свою работу.
С его слов, еще одна сопутствующая при сносе проблема – это большое количество памятников архитектуры, которые на самом деле не представляют исторической ценности. На его взгляд, на фоне малозначимых объектов вспыхивают дискуссии, а когда дело доходит до серьезных вопросов, всем надоедает этим заниматься.
«У нас в Свердловской области было 55 памятников, сейчас их более 700. Мы 30 лет страдаем по этому поводу, в списке есть вещи, которые не представляли исторической ценности, а есть действительно памятники»,
– считает Аркадий Чернецкий.
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