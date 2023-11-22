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Свердловский омбудсмен заявила о многочисленных жалобах на общественный транспорт
Фото: Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о многочисленных жалоб на работу общественного транспорта в регионе. За один день ей на почту пришло 34 обращения на одну тему.
По ее словам, проблемы, описываемые пассажирами, касаются не только наземного транспорта, но и подземного, что стало для омбудсмена неожиданностью.
В своем посте она также попросила чиновников думать о последствиях принятых решений.
Ранее из-за ухудшения ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге местные жители решили объединиться для поиска решения проблем. Напомним также, что, по данным на начало октября, «Гортрансу» не хватает 3030 сотрудников.
По ее словам, проблемы, описываемые пассажирами, касаются не только наземного транспорта, но и подземного, что стало для омбудсмена неожиданностью.
«Такого не было никогда. Понимаю про нехватку водителей и поломки техники. Но как объяснить реформу в метро? Не лучшее для этого время выбрано. Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине»,
– написала Татьяна Мерзлякова на свой странице во «ВКонтакте».
В своем посте она также попросила чиновников думать о последствиях принятых решений.
Ранее из-за ухудшения ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге местные жители решили объединиться для поиска решения проблем. Напомним также, что, по данным на начало октября, «Гортрансу» не хватает 3030 сотрудников.
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