Свердловский омбудсмен заявила о многочисленных жалобах на общественный транспорт

написала Татьяна Мерзлякова на свой странице во «ВКонтакте».

«Такого не было никогда. Понимаю про нехватку водителей и поломки техники. Но как объяснить реформу в метро? Не лучшее для этого время выбрано. Пишут люди, что на предприятиях за три опоздания лишают половины премии, а ведь опаздывают люди, привыкшие к метро, не по своей вине»,