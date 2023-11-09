Екатеринбуржцы хотят объединиться для решения проблем общественного транспорта

– пишет Алексей Кофман.

«В последнее время общественный транспорт в Екатеринбурге работает всё хуже и хуже. Не хватает финансирования, зарплаты низкие, выделенные полосы не создаются, маршруты работают неэффективно. От деградирующего общественного транспорта страдаю не только пассажиры — многим приходится пересаживаться автомобили и постоянно растут пробки»,