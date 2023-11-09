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Екатеринбуржцы хотят объединиться для решения проблем общественного транспорта

10.02 Понедельник, 13 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
Из-за ухудшения ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге у горожан возникла идея создавать ассоциацию пассажиров для того, чтобы искать решения проблем. Такую идею озвучит местный урбанист Алексей Кофман в своем телеграм-канале.

«В последнее время общественный транспорт в Екатеринбурге работает всё хуже и хуже. Не хватает финансирования, зарплаты низкие, выделенные полосы не создаются, маршруты работают неэффективно. От деградирующего общественного транспорта страдаю не только пассажиры — многим приходится пересаживаться автомобили и постоянно растут пробки»,

– пишет Алексей Кофман.


Он предполагает, что администрация уральской столицы боится что-то менять в работе общественного транспорта, так как любое изменение горожане воспринимают негативно, а без перемен ситуацию не изменить. В связи с этим урбанист предлагает создать ассоциацию пассажиров, которая проводила бы встречи для обсуждения предложений участников с привлечением экспертов.

Однако пока неизвестно будет ли достаточно тех, кто готов активно участвовать в поиске проблем, поэтому Алексей Кофман просит желающих участвовать в ассоциации пассажиров отметиться в комментариях под его записью в телеграм-канале или написать ему в личные сообщения.

Ранее екатеринбуржцы организовали флэшмоб, чтобы обратить внимание на проблемы общественного транспорта. Напомним, проблема дефицита водителей и кондукторов в Екатеринбурге существует не первый год. По последним данным, екатеринбургскому «Гортрансу» не хватает 3060 сотрудников.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
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