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В свердловском поселке Бобровский построили новую электроподстанцию
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области после вмешательства Сысертской межрайонной прокуратуры в поселке Бобровский, где происходили частые аварийные отключения света, построили электроподстанцию.
По результатам проверки ведомство внесло директору ОАО «МРСК Урала» представление об устранении выявленных нарушений, впоследствии чего в поселке началось строительство новой электроподстанции для перераспределения нагрузки и переподключения абонентов. Ее строительство завершилось в ноябре.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в течение последних нескольких лет в данном населенном пункте зафиксированы периодические аварийные отключения электроэнергии, что влекло ненадлежащее предоставление жителям коммунальных услуг»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки ведомство внесло директору ОАО «МРСК Урала» представление об устранении выявленных нарушений, впоследствии чего в поселке началось строительство новой электроподстанции для перераспределения нагрузки и переподключения абонентов. Ее строительство завершилось в ноябре.
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