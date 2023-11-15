В свердловском поселке Бобровский построили новую электроподстанцию





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в течение последних нескольких лет в данном населенном пункте зафиксированы периодические аварийные отключения электроэнергии, что влекло ненадлежащее предоставление жителям коммунальных услуг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области после вмешательства Сысертской межрайонной прокуратуры в поселке Бобровский, где происходили частые аварийные отключения света, построили электроподстанцию.По результатам проверки ведомство внесло директору ОАО «МРСК Урала» представление об устранении выявленных нарушений, впоследствии чего в поселке началось строительство новой электроподстанции для перераспределения нагрузки и переподключения абонентов. Ее строительство завершилось в ноябре.