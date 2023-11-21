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Жители Режевского района пожаловались на опасный перекресток
Скрин из видео: «Четвертый канал»
В Свердловской области жители Ржевского района пожаловались на опасный перекресток Озерный – Костоусово. Людей беспокоит отсутствие освещения, камер наблюдения и дорожной разметки, которой не видно под снегом.
Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала», автобусы в этом месте высаживают пассажиров прямо на обочине. Со слов местных жителей, из-за этого добираться до дома в темное время суток без освещения становится очень опасно.
Напомним, что 16 ноября на Режевском тракте столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, ехавший маршруту поселок Костоусово – поселок Озерной. Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей этой аварии.
Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала», автобусы в этом месте высаживают пассажиров прямо на обочине. Со слов местных жителей, из-за этого добираться до дома в темное время суток без освещения становится очень опасно.
Напомним, что 16 ноября на Режевском тракте столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, ехавший маршруту поселок Костоусово – поселок Озерной. Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей этой аварии.
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