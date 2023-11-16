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Один человек погиб и десять пострадали в ДТП на Режевском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 66-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла очередная авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП один человек погиб и десять пострадали.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону, водитель микроавтобуса №105, ехавшего по маршруту поселок Костоусово – поселок Озерной, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество легковому автомобилю, ехавшему по трассе.
По данным свердловского Минздрава, в аварии также пострадали 11 человек, один из которых погиб. На место выезжала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) в составе врача анестезиолога – реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга.
Пострадавших доставили в Режевскую ЦРБ.
Проведение доследственной проверки по факту ДТП Режевская городская прокуратура взяла под свой контроль. На место аварии выехал Режевской городской прокурор Николай Удалов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по региону, водитель микроавтобуса №105, ехавшего по маршруту поселок Костоусово – поселок Озерной, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество легковому автомобилю, ехавшему по трассе.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, погиб на месте, его личность в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции»,
– сообщили в ГИБДД.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
По данным свердловского Минздрава, в аварии также пострадали 11 человек, один из которых погиб. На место выезжала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) в составе врача анестезиолога – реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга.
«Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо – в хирургическом отделении. Еще четверо человека отказались от госпитализации»,
– рассказали в Минздраве.
Пострадавших доставили в Режевскую ЦРБ.
Проведение доследственной проверки по факту ДТП Режевская городская прокуратура взяла под свой контроль. На место аварии выехал Режевской городской прокурор Николай Удалов.
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На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
12 ноября 2023
12 ноября 2023