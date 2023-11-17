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ГИБДД ищет очевидцев аварии на Режевском тракте, где один человек погиб и десять пострадали
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Режевского района ищет очевидцев аварии на 66-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск с участием пассажирского автобуса, где один человек погиб и десять пострадали.
Напомним, что 16 ноября, по данным ГИБДД, водитель микроавтобуса при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил легковой автомобиль, который имел преимущество в движении. В результате водитель легковой машины скончался.
«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, видел момент дорожно-транспортного происшествия, обратиться по телефону: (34364) 3-23-61 или (02)»,
– попросили в УГИБДД по региону.
Напомним, что 16 ноября, по данным ГИБДД, водитель микроавтобуса при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил легковой автомобиль, который имел преимущество в движении. В результате водитель легковой машины скончался.
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