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Жители свердловского поселка обвинили управляющую компанию в неспособности решить созданную птицами проблему
Скрин из видео: Александр
Вчера утром в свердловском поселке Островное Березовского городского округа закопали трубы, ведущие к деревянным домам, в которых замерзали люди, но ситуация сильно не изменилась. Местный житель Александр рассказал «Вечерним ведомостям» почему они продолжают мерзнуть.
С его слов, температура стала держаться в районе 10-15 градусов, чему жильцы уже рады. Однако есть и другие проблемы.
Основная причина того, почему дома все равно остаются холодными, по мнению Александра, в том, что жилье у них очень старое. В деревянных домах для утепления раньше использовали паклю, которую птицы за продолжительное время выклевывали из щелей, вследствие чего дома стали продуваться. Александр ранее обращался в управляющую компанию, которая обслуживает их дома, с просьбой запенить щели, чтобы тепло не уходило, но никто к ним не приехал. По его словам, через эти щели можно смотреть на улицу. Изнутри они стараются их замазывать, но большого эффекта от этого нет.
Он рассказал, что в прошлом году, когда морозы доходили до -30°C. , у них в квартире, несмотря на включенные обогреватели, было 8-9°C тепла. Жильцы считают, что в этом виноваты щели в стенах.
И это не единственное, что продолжает беспокоить жильцов. Они опасаются, что их дома в какой-то момент станет отапливать невыгодно.
Напомним, что после нашей публикации о замерзающих жителях Островного из-за не зарытых труб прокуратура Березовского организовала проверку.
С его слов, температура стала держаться в районе 10-15 градусов, чему жильцы уже рады. Однако есть и другие проблемы.
Основная причина того, почему дома все равно остаются холодными, по мнению Александра, в том, что жилье у них очень старое. В деревянных домах для утепления раньше использовали паклю, которую птицы за продолжительное время выклевывали из щелей, вследствие чего дома стали продуваться. Александр ранее обращался в управляющую компанию, которая обслуживает их дома, с просьбой запенить щели, чтобы тепло не уходило, но никто к ним не приехал. По его словам, через эти щели можно смотреть на улицу. Изнутри они стараются их замазывать, но большого эффекта от этого нет.
Он рассказал, что в прошлом году, когда морозы доходили до -30°C. , у них в квартире, несмотря на включенные обогреватели, было 8-9°C тепла. Жильцы считают, что в этом виноваты щели в стенах.
«Дома 1956 года постройки. У нас ни разу не делали капитальный ремонт. Причем квитанции четко присылают. У нас тут и потолок рушился. Мы сами делали ремонт за свой счет. Управляющая компания ни разу и гвоздя не забила, а счета присылает регулярно. У нас выходит в среднем 6,5-7 тысяч. Мы с женой оба инвалиды. У меня вторая группа, а у она с первой группой онкологии. Мы за лекарства 6-7 тысяч отдаем, плюс питание и это – совсем ничего не остается. А надо еще и одеваться. Как-то ужимаемся. Всю жизнь в долгах»,
– рассказал Александр.
И это не единственное, что продолжает беспокоить жильцов. Они опасаются, что их дома в какой-то момент станет отапливать невыгодно.
«Дома-то старые. Они все признаны аварийными. С 2015 года часть поселка признали аварийным, а в 2018 году – весь поселок. Часть людей у нас уже переселили, часть осталась. На следующий год планируют переселить двухподъездные бараки, а три дома одноподъездных – наш дом и еще – останутся. А будут ли отапливать? Выгодно ли им будет отапливать вот эти три дома?»,
– переживает местный житель.
Напомним, что после нашей публикации о замерзающих жителях Островного из-за не зарытых труб прокуратура Березовского организовала проверку.
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Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
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