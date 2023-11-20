Жители свердловского поселка обвинили управляющую компанию в неспособности решить созданную птицами проблему

– рассказал Александр.

«Дома 1956 года постройки. У нас ни разу не делали капитальный ремонт. Причем квитанции четко присылают. У нас тут и потолок рушился. Мы сами делали ремонт за свой счет. Управляющая компания ни разу и гвоздя не забила, а счета присылает регулярно. У нас выходит в среднем 6,5-7 тысяч. Мы с женой оба инвалиды. У меня вторая группа, а у она с первой группой онкологии. Мы за лекарства 6-7 тысяч отдаем, плюс питание и это – совсем ничего не остается. А надо еще и одеваться. Как-то ужимаемся. Всю жизнь в долгах»,